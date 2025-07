Sono stati avviati il 30 giugno 2025 i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale, finanziata interamente con fondi PNRR per 5 milioni di euro, suddivisa in due lotti: il primo riguarda un circuito podistico di circa 960 metri nella zona del Bivio di Guidonia; il secondo interessa il collegamento tra le frazioni di Villanova e La Botte. Il termine dei lavori è previsto entro dicembre 2025, mentre il collaudo definitivo dell’opera è programmato entro giugno 2026.

I dettagli sui lavori

Il tracciato della collegamento Villanova – La Botte, lungo circa 5 km e largo 6 metri, sarà dotato di una doppia corsia ciclabile e di una corsia pedonale, con pavimentazione in colorazione “terre naturali”, nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

La pista avrà inizio da Villanova, con una nuova piazzetta che sarà realizzata su via Maremmana Inferiore, all’altezza di via Aurelio Saffi, per poi proseguire verso gli alloggi ATER, dove, a seguito di un accordo con l’Azienda, sarà realizzata un’area verde attrezzata.

Il tracciato proseguirà lungo via di Campolimpido e poi, parallelamente alla provinciale Maremmana Inferiore, arriverà fino alla tenuta di Colle Rosa, dove svolterà verso La Botte fino a giungere alla nuova struttura socio-sanitaria attualmente in fase di realizzazione.

“Questo progetto rappresenta un investimento significativo nella valorizzazione del territorio, in una visione di sviluppo integrato e sostenibile. La nuova infrastruttura è concepita per favorire la mobilità dolce e promuovere soluzioni di trasporto eco-compatibili, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti. Garantirà, inoltre, una più efficiente connessione tra le diverse frazioni del territorio, rafforzando il tessuto urbano e favorendone l’accessibilità”, ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo.