Ferentino – Finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico per aver picchiato compagna e figlia: ecco tutta la vicenda.

La vicenda

A Ferentino, nel pomeriggio di ieri 3 luglio, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, agli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 70enne del posto, già noto per i suoi trascorsi giudiziari.

L’uomo è ritenuto responsabile di comportamenti vessatori ed aggressioni fisiche, perduranti nel tempo, nei confronti della ex compagna e della figlia. In particolare in un episodio, aveva anche fatto irruzione, di notte, nella loro abitazione laddove avevano trovato rifugio per sfuggire al loro persecutore, tentando di colpirle fisicamente, dileguandosi poi prima dell’arrivo dei Carabinieri.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.