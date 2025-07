Velletri, al via il nuovo progetto che trasforma i rifiuti sportivi in spazi per bambini

Velletri – È stato attivato un sistema di raccolta di materiali sportivi esausti, tra cui palline da tennis e padel, scarpe sportive usurate, pneumatici e camere d’aria di biciclette non più utilizzabili che verranno riciclati e trasformati in pavimentazioni per parchi gioco e piste d’atletica.

I box di raccolta saranno posizionati all’interno dei centri sportivi del territorio, che diventano così protagonisti attivi nella transizione ecologica. Il progetto è aperto a tutti i centri sportivi locali che hanno aderito e a coloro che li frequentano, contribuendo a una rete virtuosa di economia circolare e inclusione.

“Questo progetto rappresenta una sintesi concreta tra sostenibilità, sport e attenzione per le nuove generazioni. Ringrazio l’Assessore Neri per la visione e la determinazione nel portarlo avanti”. – Ha dichiarato il Sindaco, Ascanio Cascella.

“Abbiamo scelto di trasformare ciò che viene considerato rifiuto in una risorsa – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Ilaria Neri – “Ogni pallina esausta o scarpa consumata potrà diventare parte di un parco giochi o di una pista dove bambini e sportivi potranno crescere e divertirsi”.