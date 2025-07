Roma – Tanta paura nella mattinata di oggi, 4 luglio 2025, in zona Prenestino: una cisterna è esplosa presso un distributore di carburanti e gas.

Circa una 20ina i feriti, nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita. Disagi sulla viabilità; sequestrata l’area dell’intera piazzola dalla Procura.

Il Presidente della Repubblica Mattarella chiama il Sindaco di Roma

“Mi ha appena chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere vicinanza e solidarietà alla città e alle persone che sono rimaste coinvolte nell’esplosione di questa mattina nel quartiere Presentino. L’ho aggiornato sulla situazione e mi ha chiesto di trasmettere il suo ringraziamento a tutti gli operatori e alle forze dell’ordine che sono intervenute prontamente sul posto evitando conseguenze peggiori”.

Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Le dichiarazioni dell’amministrazione capitolina

“Quanto accaduto questa mattina in via dei Gordiani ci ha profondamente scossi. Esprimo la mia più sentita vicinanza e solidarietà alle persone rimaste ferite nell’esplosione e a tutte le famiglie coinvolte. Il mio ringraziamento va alle donne e agli uomini dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, che con il loro tempestivo intervento hanno evitato una tragedia ancora più grave”. Lo dichiara in una nota l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, in merito all’esplosione avvenuta presso un distributore di carburante in zona Villa Gordiani. “Come Dipartimento Politiche Sociali – aggiunge Funari – siamo intervenuti immediatamente con la nostra dirigente Gianna Rita Zagaria, attivando due unità di strada del progetto Giubileo per monitorare la situazione, fornire supporto, accoglienza e assistenza alle persone eventualmente fragili coinvolte. Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire ogni ulteriore forma di aiuto necessaria”, conclude Funari.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Si raccomanda alla popolazione presente o in transito nella zona interessata, di:

Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

Mantenere chiuse le finestre;

Non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna;

Lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;

Si raccomanda, inoltre, l’utilizzo delle mascherine FFP2 se si deve uscire.

Per informazioni è attiva la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854.

È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, che ne pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

Maggiori info sul portale di Roma Capitale