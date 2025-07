I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Colleferro nella giornata di ieri hanno arrestato un 50enne di Velletri che ha seminato il panico nel Pronto Soccorso dell’ospedale Cittadino lo scorso 1° luglio.

L’arresto

L’uomo richiamato all’ordine dalla vigilanza per il comportamento molesto che stava assumendo all’interno della sala d’attesa del pronto Soccorso, è gravemente indiziato di aver colpito la guardia giurata, una donna, con un violento colpo alla testa, facendole perdere i sensi. La scena suscitava paura tra i presenti e i sanitari che richiedevano l’intervento dei militari di Colleferro.

Un equipaggio di Carabinieri del Nucleo radiomobile in servizio di pronto intervento, giunto sul posto in pochi minuti, ha bloccato l’uomo ancora sull’uscio del pronto soccorso mentre tentava di allontanarsi. Condotto presso la Caserma di Piazza Italia è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali.

La guardia giurata, che ha riportato gravi lesioni, è tuttora ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, che per ora hanno emesso una prognosi di 40 giorni mentre l’uomo è stato ristretto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato conseguenze ben peggiori. L’uomo, infatti, in evidente stato di agitazione, avrebbe potuto commettere ulteriori atti violenti se non fosse stato fermato in tempo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.