Velletri. TARI 2025: posticipate le scadenze di pagamento

La Giunta Comunale di Velletri ha disposto il differimento delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2025. La decisione è stata adottata a seguito dell’introduzione, da parte dell’ARERA e del Governo, di nuove disposizioni in materia tariffaria e dell’entrata in vigore del bonus sociale per i rifiuti previsto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025.

La decisione e le dichiarazioni

Il differimento delle scadenze è stato deliberato al fine di consentire la corretta applicazione delle nuove componenti perequative e l’inclusione delle agevolazioni per le famiglie a basso reddito nella determinazione degli importi dovuti. Come previsto dal nuovo quadro normativo, infatti, a partire dal 2025 è riconosciuto uno sconto automatico del 25% sulla TARI per i nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 9.530 euro, soglia che sale a 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico.

La prima scadenza della TARI, inizialmente prevista per il 30 giugno, è stata posticipata al 30 settembre 2025. Di conseguenza, anche le successive rate sono state ridefinite, con la seconda scadenza fissata al 31 ottobre, la terza al 1° dicembre e la quarta al 31 dicembre 2025. Rimane comunque confermata la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro la data del 30 settembre.

“Questa decisione si inserisce nel quadro normativo aggiornato dal legislatore e da ARERA, che ha introdotto maggiore flessibilità nella gestione della riscossione TARI da parte degli enti locali, riconoscendo l’esigenza di adeguarsi ai nuovi parametri tecnici e alle disposizioni relative alle agevolazioni per le utenze in condizioni economiche disagiate.

L’Amministrazione Comunale, in linea con il principio di trasparenza e attenzione verso i cittadini, ritiene fondamentale garantire il corretto recepimento delle nuove misure, assicurando al tempo stesso un sistema equo e sostenibile di riscossione”. – Ha dichiarato il Sindaco Ascanio Cascella.