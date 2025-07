Prossima fermata: Cultura. È in partenza PE-PPE! Non sarà il solito giro, il nuovo progetto di Roma Capitale pensato per rendere il patrimonio culturale, artistico e storico della città accessibile a tutte le cittadine e a tutti i cittadini romani. Un autobus colorato che gratuitamente, dal 2 luglio al 12 ottobre, connetterà ogni singolo Municipio con gli spazi culturali di Roma e offrirà l’opportunità di raggiungere non solo i luoghi simbolo della bellezza, ma anche angoli meno conosciuti ed esplorati della città, con i loro musei, siti archeologici, parchi storici, e ancora rassegne culturali, arene cinematografiche e cartelloni di spettacolo dal vivo.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità e dei Municipi di Roma Capitale, l’iniziativa è stata presentata dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, dalla Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia e dal Presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola.

Cinque percorsi che partiranno da ognuno dei 15 Municipi della città – 75 percorsi in totale nell’arco di oltre 3 mesi – su un pullman brandizzato pronto a ospitare fino a 45 persone per giro. Pensato per chiunque desideri conoscere meglio la città o frequentare le numerose iniziative culturali di quest’estate, PE-PPE! è un’opportunità per scoprire e vivere Roma in ogni sua sfumatura, soprattutto per le cittadine e i cittadini che, per impedimenti economici o di prossimità, non hanno potuto finora vivere la Capitale in tutta la sua offerta, conoscerne il patrimonio storico o raggiungere i tanti luoghi della città che ospitano importanti rassegne e appuntamenti culturali.

La partecipazione ai percorsi garantirà l’accesso gratuito anche ai siti e agli eventi normalmente a pagamento.

Grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, le passeggere e i passeggeri avranno l’opportunità di raggiungere e conoscere, con esclusive visite guidate: il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, la collezione permanente del Museo di Roma a Palazzo Braschi che si affaccia su Piazza Navona, i Musei Capitolini in piazza del Campidoglio, la Centrale Montemartini su viale Ostiense e il Museo dell’Ara Pacis sul Lungotevere in Augusta. Ancora, potranno percorrere affascinanti itinerari tematici nelle ville storiche della città, come Villa Borghese e Villa Torlonia, e non mancheranno le visite serali su via dei Fori Imperiali e alla scoperta della Roma del Cinquecento. L’offerta si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo che aprirà le porte del Palazzo Esposizioni Roma.

PE-PPE! condurrà il pubblico anche in alcune delle arene cinematografiche all’aperto dell’Estate Romana, come quella della Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola a Villa Borghese, e Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti – entrambe in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma – e il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia, a cura dell’Associazione Playtown Roma.

Sarà inoltre possibile partecipare agli appuntamenti di Letterature Festival Internazionale di Roma, assistere agli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival, proposto dalla Fondazione Teatro di Roma, e alle due serate finali del Premio Fabrizio De André nel quartiere Magliana.

PE-PPE! si avvale della preziosa collaborazione di tutti i 15 Municipi di Roma Capitale che si faranno promotori dell’iniziativa, ognuno sul proprio territorio, e raccoglieranno le richieste di partecipazione. Le cittadine e i cittadini, infatti, potranno prendere parte ai diversi percorsi contattando il proprio Municipio di appartenenza. Un sistema che sottolinea il ruolo fondamentale svolto dagli enti di prossimità nel favorire l’incontro tra la cittadinanza e la ricchezza del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, dando l’opportunità a tutte e tutti di innamorarsi ancora di ogni meraviglia che la Capitale può offrire.

PE-PPE! Non sarà il solito giro è un’iniziativa promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, curata dal Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Assessorato alla Mobilità e Municipi. Vede la collaborazione, inoltre, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, di Azienda Speciale Palaexpo, della Fondazione Cinema per Roma, della Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e dell’Associazione Playtown Roma. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Il programma di luglio (suscettibile di variazioni) e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.culture.roma.it. Info allo 060608 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19).