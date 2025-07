Morlupo, vasto incendio vicino ad una RSA: nonnini trasferiti presso la sala multimediale del Comune

Morlupo – La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma ha inviato dalle ore 14:00 circa di oggi, 1° luglio 2025, in via Monte Rigorio, la squadra di Montelibretti 5/A con l’autobotte dei Vigili del Fuoco più una autobotte con al seguito alcuni moduli di P.C. oltre alla partenza Boschiva di Tivoli 18/A2 ed il DOS VF per un vasto incendio di vegetazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Durante le operazioni di spegnimento, il personale dei Vigili del Fuoco, insieme al personale del 118 ed alcuni infermieri in servizio presso la RSA “Residenza Arcobaleno”, collocata vicino all’incendio, per precauzione e tutela dei pazienti è stata effettuata una evacuazione controllata dei degenti.

Il 118, oltre alle ambulanze, ha messo a disposizione un pulmino per le persone anziane che possono deambulare, tutti i pazienti della struttura sono stati ospitati presso la Sala multimediale del comune di Morlupo. Continuano comunque le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio in atto: potrebbero seguire aggiornamenti.