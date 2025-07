Sabato 5 luglio il centro di Artena si trasformerà in un vivace palcoscenico di tradizioni, colori e suoni grazie alla manifestazione organizzata dall’Associazione Sbandieratori e Musici Alfieri del Cardinal Borghese di Artena con il patrocinio del Comune di Artena, della Città Metropolitana di Roma Capitale e la collaborazione di diverse associazioni locali tra cui Ente Palio, Associazione Commercianti e Partite Iva, Polo Musicale Artena e la Contrada Torretta.

Artena si prepara ad accogliere il Festival delle Bandiere: un tuffo nella cultura e nel folklore, i dettagli sull’evento

L’evento è un inno alla diversità culturale e alla valorizzazione del patrimonio immateriale e mira a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento delle tradizioni popolari, sottolineando l’importanza di preservare queste espressioni artistiche che costituiscono un pilastro della nostra identità collettività.

Il fulcro del Festival saranno i gruppi provenienti da diverse città, ciascuna con le proprie bandiere, costumi storici e le inconfondibili performance di sbandieratori e musici.

Insieme agli organizzatori prenderanno parte alla manifestazione gli Sbandieratori dei Rioni di Cori (LT), Sbandieratori Città di Narni (TR), Sbandieratori e Musici di Velletri (RM), Sbandieratori Contrada Castello di Anagni (FR).

Questi gruppi, custodi di antiche tradizioni, porteranno ad Artena la ricchezza del proprio patrimonio culturale, offrendo spettacoli mozzafiato di agilità, coordinazione e precisione, ogni sbandierata rappresenta una scuola tecnica diversa e racconta una storia, un pezzo di identità collettiva che si tramanda di generazione in generazione.

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio alle 17.00 con un corteo che percorrerà le strade di Artena, successivamente dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00 in Piazza Genocchi i gruppi si esibiranno in spettacoli di singolo, coppia, squadre e musici.

La manifestazione per volontà degli organizzatori è dedicata alla memoria di Francesco Palone, tamburino del gruppo di Artena prematuramente scomparso nel 2017 al quale sarà intitolato un premio speciale assegnato dal Polo Musicale di Artena al miglior gruppo musici ospite.

Un altro premio speciale intitolato “Feudo di Montefortino” sarà assegnato al miglior gruppo in generale da una giuria di qualità composta da elementi del panorama culturale e della rievocazione storica locale nonché dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Artena.

Durante la giornata saranno presenti anche stand dedicati all’artigianato e ai prodotti locali, dove sarà possibile ammirare e acquistare prodotti tipici, nonché un’area food fruibile a tutti i visitatori.

Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di festa, all’insegna della cultura, del folklore e dell’ospitalità che contraddistingue Artena.

Maggiori informazioni ed il programma definitivo della manifestazione saranno disponibili sulle pagine social dedicate all’evento.

https://www.facebook.com/SbandieratoriArtena

https://www.instagram.com/sbandieratoriartena/