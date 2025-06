Tragedia senza fine in provincia di Latina, tra Foce Verde e Torre Astura: Luigi Tomasi, sub esperto di 56 anni, è stato ritrovato senza vita, dopo essersi immerso in mare.

Tragedia in provincia di Latina: morto sub, lutto a Valmontone e Palestrina. Ecco cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 giugno 2025, l’uomo si era immerso per pescare ma non era più riemerso. Sul suo decesso sono in corso gli accertamenti di Guardia Costiera e Polizia. Il corpo infatti presenta delle ferite: non si esclude che possa essere stato investito da una barca. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Valmontone

“Tragedia, ieri sera a Foce Verde dove Luigi Tomasi, 56 anni, valmontonese residente a Palestrina, è stato ritrovato morto qualche ora dopo essersi immerso per un’uscita di pesca subacquea, la sua grande passione.

Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Quel che è certo è che Luigi è stato ritrovato con una ferita alla testa e la muta lacerata. Non è quindi escluso che possa essere stato investito da una barca, incurante delle due boe di segnalazione che era solito utilizzare ogni volta che scendeva in acqua.

Dolore e sconcerto, tra amici e conoscenti, sia a Valmontone che a Palestrina. Dal Sindaco Veronica Bernabei e da tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla moglie Daniela, ai figli Daniele e Gabriele, ai familiari e a tutti coloro che gli volevano bene”, è il messaggio di cordoglio pubblicato dall’amministrazione comunale di Valmontone.

Foto di repertorio