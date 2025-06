Colleferro – Presentato nella mattinata di oggi, 30 giugno 2025, il programma dell’estate colleferrina 2025: presenti alla conferenza stampa il sindaco Sanna e l’assessora Zangrilli.

Estate colleferrina 2025: gli appuntamenti dal 4 al 12 luglio, i dettagli sul programma

Estate colleferrina 2025: diversi gli appuntamenti presso il piazzale della piscina comunale, dal 4 al 12 luglio.

Come spiegato in conferenza stampa dal sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e l’assessora Sara Zangrilli, la serata d’apertura è prevista per il 4 luglio, con l’esibizione di Enrico Nigiotti.

Seguono:

5 luglio: Serata Danzante con l’Orchestra Spettacolo 8° Nota;

6 luglio: Vocinsieme a cura dell’Accademia musicale Ars Nova e, a seguire, lo spettacolo acrobatico, comico e musicale con Black Blues Brothers;

7 luglio: musica live a cura dell’Accademia Musicale Ars Nova e, a seguire, serata comica con gli Arteteca;

8 luglio: musica e imitazioni spettacolo “Squilla il telefono” con il comico Vincenzo De Lucia;

9 luglio: “Max Mania”, con la Tribute band degli 883;

10 luglio: torna, dopo il successo dello scorso anno, l’evento Nostalgia 90;

11 luglio: serata musicale con Elena Bonelli, che porta in scena lo spettacolo “Roma io ti racconto e canto”;

12 luglio: tributo a Lucio Dalla, con la serata “Ciao Lucio.

Prevista anche l’animazione per bambini, tutte le sere dalle 19:00 alle ore 22:00. Potrebbero seguire altre serate con ulteriori eventi.

