Anguillara, in fiamme sterpaglie e colture: paura per alcune abitazioni

Dalle ore 13:30 circa di oggi, 28 giugno 2025, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre e due autobotti presso il Comune di Anguillara Sabazia in Via della Marmotta, per un vasto incendio di sterpaglie e colture che minaccia abitazioni civili.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) per valutare l’intervento di un eventuale mezzo aereo per estinguere le fiamme.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio