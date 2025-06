Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, con l’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio, al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=69848&CSRF=a5e873e1584698324d52dab7dcb64ac6, ha proclamato il lutto cittadino nelle giornate di sabato 28 giugno e di domenica 29 giugno, in concomitanza con le celebrazioni delle esequie, nel capoluogo, delle vittime del tragico incidente verificatosi la scorsa settimana in via Casilina.

Frosinone, oggi e domani lutto cittadino per le quattro vittime dell’incidente sulla Casilina: l’ordinanza del Sindaco

I funerali di Maurizio Arduini e Franco Ricci saranno celebrati sabato 28 giugno alle 9.30 nella chiesa della Sacra Famiglia, mentre il rito funebre di Danilo Cantagallo sarà officiato domenica 29 giugno alle 11, sempre nella chiesa della Sacra Famiglia. Nelle giornate di sabato e domenica, il Sindaco Mastrangeli ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto agli organizzatori di eventi di tenere manifestazioni all’aperto di carattere ludico, ricreativo o sportivo nei giorni di lutto cittadino.

“La nostra comunità è ancora profondamente scossa dall’evento tragico in cui hanno perso la vita Franco Ricci, Maurizio Arduini, Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nelle comunità di Frosinone e Torrice. È dovere di tutti noi stringerci, con commozione e rispetto, intorno alle persone colpite da questa immensa perdita. La proclamazione del lutto cittadino è un invito sentito a riflettere, a offrire un segno concreto di vicinanza e compassione cristiana, intesa come empatia e partecipazione al dolore delle famiglie, in questo momento di grande sofferenza”.

Foto di repertorio