Dopo l’avvio dei lavori per gli impianti sportivi di Segni (clicca qui per leggere l’articolo), abbiamo intervistato la consigliera Valentina Temperini, da sempre impegnata attivamente nella vita sportiva della città lepina.

L’intervista

Consigliera Temperini come valuta questa consegna e se per Lei si tratta di un passo avanti importante per lo sport e la comunità?

Sono felice davvero per la consegna del cantiere di avvio dei lavori che riguardano tutto il complesso sportivo della città di Segni. Da donna di sport sento di dire grazie.

Lo scorso giovedì 26 maggio il Vicesindaco di città metropolitana Pierluigi Sanna, il Sindaco Silvano Moffa ed i tecnici hanno visitato i luoghi interessati, dando così il via a questo importante progetto. Vuole parlarcene?

Un contributo importante di circa 2 milioni di euro da parte di Città metropolitana di Roma che rispecchia la volontà già della precedente Amministrazione Cascioli, di avviare i lavori e promuovere uno stile di vita attivo e sano, valorizzando al contempo il patrimonio sportivo del territorio.

L’amministrazione attuale sta portando avanti un progetto già avviato?

Si, ma è un bene proseguire sia sulla linea dell’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere ai disabili di fare sport e sia sulla linea dell’efficienza energetica che fa bene al clima ed alle finanze comunali. Ci auguriamo che quest’ultimo possa essere consegnato entro il termine stabilito dei lavori, creando nel frattempo il minor disagio possibile alle associazioni sportive che meritano il massimo sostegno.

Quindi davvero un momento importante per Segni, che segna un passo concreto verso la valorizzazione dello sport, del benessere e dell’aggregazione sociale?

È una grande soddisfazione, in qualità di consigliere comunale di opposizione e di sportiva, vedere finalmente partire questo progetto tanto atteso dalla cittadinanza e sapere che Segni è stato il comune più finanziato della zona dalla Città Metropolitana. Voglio precisare che nessun paese qui intorno ha preso due milioni di euro ed è uno dei più finanziati di tutta la provincia. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita e coesione, con questo intervento si offrono spazi adeguati, sicuri e moderni per tutti, dai più giovani agli anziani, in un luogo stupendo del nostro Paese. Voglio ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno contribuito all’avvio di questo percorso, soprattutto l’on. Roberto Gualtieri che in questi giorni sta anche riasfaltando la Via Traiana, Pierluigi Sanna che è protagonista del PUI Sport e Bruno Recchia, mio collega, che era presente li durante l’apertura ed era consigliere anche nella scorsa consiliatura.

Seguirà i lavori?

Come civica seguirò con attenzione, sempre insieme a tutti i colleghi consiglieri di opposizione, lo sviluppo del cantiere, con l’obiettivo di restituire presto alla comunità uno spazio funzionale e all’altezza delle aspettative.