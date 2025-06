Incidente mortale sulla A1: morti moglie e marito, gravi i figli

Alle ore 18:00 circa di ieri, 27 giugno 2025, la Sala Operativa ha inviato sull’autostrada A1, direzione sud in prossimità del Km 570 la 16A e la 24A per un grave incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un’autovettura ed un furgone.

A1, incidente mortale in direzione Sud: due morti e tre feriti gravi

Durante lo schianto hanno perso la vita gli occupanti della vettura: un uomo, il conducente di 58 anni e sua moglie di 57).

Gravemente feriti i figli della coppia elitrasportati in ospedale in codice rosso e l’autista del furgone sempre in codice rosso. Polizia Stradale e personale del 118 sul posto per i rilievi di rito.