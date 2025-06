Roma – Storia a lieto fine per un anziano turista russo che, questa mattina allontanatosi dall’appartamento, dove alloggiava con moglie e figlia, per andare a fare la spesa, ha perso l’orientamento e non riusciva più trovare la strada del ritorno anche perché impossibilitato a chiamare i propri cari perché uscito senza cellulare.

La vicenda

Così l’uomo si è presentato presso il Comando Carabinieri di Roma Piazza Venezia, disorientato e in grado di parlare solo in russo.

Per fortuna uno dei Carabinieri presenti in caserma è conoscitore della lingua russa e, anche se libero dal servizio, è intervenuto in supporto dei colleghi, riuscendo a tranquillizzare l’uomo che ha riferito di essere giunto a Roma ieri sera, di essere uscito questa mattina per comprare qualcosa, senza portare con sé il telefono e di non ricordare il nome della struttura ricettiva né la strada del ritorno.

Dopo una breve attività di ricerca per il rintraccio dei familiari, i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno appreso di una segnalazione di allontanamento dell’uomo, ricevuta al 112, risalendo quindi all’indirizzo dell’appartamento del soggiorno e rintracciando moglie e figlia con cui l’anziano si è ricongiunto.