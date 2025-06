Roma – Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni sono intervenuti, a seguito di richiesta della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Roma, presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, in ausilio ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per un cittadino spagnolo di 47 anni, senza fissa dimora in Italia, paziente psichiatrico che aveva dato in escandescenze.

I dettagli sulla vicenda

Il personale sanitario ha riferito che l’uomo, già in isolamento poiché affetto da patologie infettive di natura parassitaria, poco prima aveva danneggiato con un calcio una vetrata della stanza dove si trovava ed è stato sedato e messo in sicurezza.

Il 47enne era stato trasportato in ospedale a seguito di un intervento dei Carabinieri in salita di San Gregorio dove, in stato di evidente agitazione, mostrava i genitali in strada.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni invieranno una informativa alla Procura di Roma con le ipotesi di reato di danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.