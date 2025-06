Tor Bella Monaca, armi e droga nelle aree comuni delle abitazioni popolari

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei plessi di edilizia popolare ubicati in via dell’Archeologia, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e per implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I dettagli sulle indagini dei Carabinieri

Ad esito delle mirate attività, i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno delle aree comuni, una pistola, munizioni e droga che sono state sequestrate e carico di ignoti.

In particolare, si tratta di una pistola semiautomatica calibro 9×21 completa di caricatore e 5 proiettili, risultata denunciata rubata nel 2017 in Liguria, di un giubbotto antiproiettile, di 10 g di crack e 32 g di cocaina, divisi in 82 dosi.

Le indagini dei Carabinieri proseguiranno per risalire all’eventuale utilizzo dell’arma e del giubbotto in eventi delittuosi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.