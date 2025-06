Via Traiana, i cittadini del Murillo in protesta contro le cave: le parole del sindaco di Colleferro

Colleferro/Segni – Si torna a parlare di Via Traiana, la strada che collega Colleferro a Segni: i cittadini del Murillo, infatti, sono in protesta contro le cave e hanno incontrato, per la seconda volta, l’amministrazione comunale colleferrina. Sulla questione riportiamo le parole, pubblicate sulla propria pagina Facebook, del sindaco Sanna.

Via Traiana, il post del sindaco Sanna

“Abbiamo incontrato per la seconda volta, in assemblea, i cittadini del Murillo in protesta contro le cave comunicando loro, prima di tutto, che saremo al loro fianco in tutte le manifestazioni pubbliche che vorranno organizzare: non li lasceremo soli!

Abbiamo ribadito loro la nostra solidarietà e vicinanza, ci siamo impegnati ad asfaltare presto il tratto di strada che ricade nel Comune di Colleferro, assieme all’assessore Francesco Guadagno.

Abbiamo inoltre dato la nostra disponibilità immediata a trasferire in via ufficiale al Comune di Segni la petizione e l’accesso agli atti, presentati da decine di cittadini presso il nostro ufficio protocollo.

Siamo disposti a modificare, dopo un confronto ulteriore, sia gli orari dell’attuale ordinanza sui mezzi pesanti sia i limiti di velocità, aumentando inoltre i controlli della Polizia Locale che ha già intensificato i posti di blocco.

La commissione consiliare competente sarà chiamata ad un sopralluogo sul posto affinché sia possibile interloquire ufficialmente coi cittadini sia sulla questione delle mine, sia sulla questione dei tir, sia sulla questione delle polveri e dei tremori che vengono avvertiti dai residenti, coinvolgendo anche le forze di polizia e pubblica sicurezza nonché l’Arpa Lazio, sempre attenta alle questioni riguardanti il nostro territorio.

Riguardo la strada alternativa alla Via Traiana, sebbene non si tratti di viabilità comunale, il Comune di Colleferro ha già adottato il progetto all’interno della variante urbanistica dell’arco dei Monti Lepini.

Come Comune di Colleferro siamo pronti sin da subito a cedere, anche gratuitamente, i terreni alla Regione Lazio affinché, attraverso Astral, possa realizzare in tempi brevi una viabilità alternativa”, è quanto pubblicato dal sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

Foto dalla pagina Facebook di Pierluigi Sanna