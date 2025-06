Roma. Immersione Sonora con Grazia Lucia Politi: due sessioni live con accesso gratuito per i primi iscritti

L’artista del suono e suonoterapeuta Grazia Lucia Politi guiderà due sessioni di meditazione sonora dal vivo, in programma domenica 29 giugno alle ore 17:00 e 18:00 nello spazio espositivo della mostra fotografica ORATORIO di Eleonora Falso.

I dettagli sull’evento

Il bagno sonoro è un’esperienza immersiva di ascolto profondo che coinvolge tutto il corpo, al di là del senso dell’udito. In un ambiente raccolto, i partecipanti si sdraiano comodamente e vengono avvolti da frequenze armoniche e vibrazioni, diffuse nello spazio da campane di cristallo e altri strumenti acustici progettati per favorire stati di rilassamento e presenza.

Non si tratta di un concerto, ma di una pratica sensoriale che accompagna verso uno stato di quiete, sospensione ed immaginazione. Le onde sonore agiscono sul sistema nervoso, facilitando il rilassamento e l’emergere di visioni interiori, intuizioni e percezioni sottili. È un ascolto collettivo che si trasforma, per ognuno, in un viaggio intimo.

Durante la mostra inoltre, sarà possibile immergersi in un paesaggio sonoro originale – composto da registrazioni ambientali raccolte in Thailandia – che dialoga in profondità con le fotografie in esposizione.

Questo lavoro sonoro, presente per tutta la durata della mostra, è congruente ma slegato dalle sessioni dal vivo, che rappresentano un’esperienza autonoma ed irripetibile.

Grazia Lucia Politi – italiana di origine, oggi residente a Parigi – torna a Roma per questa occasione speciale. Dopo una laurea in Comunicazione e una formazione in produzione musicale, ha approfondito la suonoterapia con Luca Vignali alla scuola Musica Tantra. La sua ricerca, che intreccia arte, meditazione e pratiche corporee, la porta oggi a esplorare anche le relazioni tra intimità, sensorialità e benessere psico-emotivo. Le sue sessioni sono spazi protetti di percezione e sospensione, in cui il corpo può finalmente ascoltare e lasciarsi ascoltare.

La mostra, inizialmente prevista per chiudersi a giugno, è stata eccezionalmente prorogata fino a settembre, vista l’intensa partecipazione e l’interesse suscitato.

INFO PRATICHE

Niji InGalleria, Via Goffredo Mameli 53, Roma

Domenica 29 giugno 2025

Sessione 1 – ore 17:00 | Sessione 2 – ore 18:00

Accesso gratuito per le prime 2 persone che si prenoteranno via e-mail per ciascuna sessione.

Per tutti gli altri: contributo di partecipazione €15

Sponsor tecnico (tappeti): CAPSULA

Info e prenotazioni: info@sound-healing.it

Capienza limitata – si consiglia di riservare il proprio posto con anticipo.

Un invito a sostare, ascoltare, sentirsi.