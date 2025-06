L’Ospedale dei Castelli eccellenza nella cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Si è concluso con successo presso l’Aula Viola dell’Ospedale dei Castelli, l’evento “DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE: OLTRE LA CURA: UN APPROCCIO UMANIZZATO E MULTIDISCIPLINARE”. L’iniziativa ha acceso i riflettori sull’impegno dell’Asl Roma 6 e, in particolare, sull’eccellenza dell’Ambulatorio Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione dell’Ospedale dei Castelli afferente al Dipartimento di Salute Mentale e che vede come referente la dott.ssa Lucia Dori Sabella e come Dietista Tutor Disturbi Alimentari la Dott.ssa Emanuela Castellaneta.

I dettagli

L’Ambulatorio, la cui attività è iniziata a maggio 2021, ha mostrato una crescita significativa nel numero di prime valutazioni. Nel 2021 sono state effettuate 64 valutazioni , salite a 146 nel 2022 e 122 nel 2024 , dopo un leggero calo a 89 nel 2023. Ad oggi, nel 2025, sono state già registrate 57 valutazioni. Dall’apertura, l’ambulatorio ha preso in carico un totale di 127 pazienti, di cui 85 hanno concluso il percorso terapeutico multidisciplinare integrato e 45 sono attualmente in carico. Un punto di forza dell’approccio è lo svolgimento della prima valutazione in un’unica giornata, che include visita psichiatrica, colloquio psicologico clinico, valutazione psicodiagnostica e consulenza dietistica.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, sottolineando la sinergia tra istituzioni e Terzo Settore. Dopo i saluti istituzionali alla presenza gradita del Dott. Vincenzo Carlo La Regina, Direttore Sanitario Asl Roma 6, si è passati al cuore dell’incontro.

La sessione “Sinergia tra Terzo Settore e Asl Roma 6 – Ore 17.30” ha evidenziato l’importanza della collaborazione per un approccio completo alla cura. Francesco Ermani, Presidente di Cerchio della Vita APS, e Cinthia Vercelloni, Presidente di Gens Albana, hanno condiviso le loro esperienze sul tema “Fame di Vuoto: un’esperienza tra cura e comunità”. È stato inoltre presentato il video-reportage “Attraverso lo Specchio”, prove aperte ispirate al romanzo di Lewis Carroll, a cura di Luigi Morra e Domenico Catano, e si è discusso di “Alice ha attraversato lo specchio: Il teatro come strumento terapeutico” con il Dott. Filippo Ruggeri – Psichiatra, la Dott.ssa Lucia Dori Sabella – Psicologa e la Dott.ssa Emanuela Castellaneta – Dietista, tutti membri dell’Ambulatorio ADA.

Il “Progetto di Ricerca Asclepeion” ha poi approfondito i temi dell’umanizzazione e dell’innovazione nei percorsi di cura, con un intervento del Prof. Stefano Maria Mezzopera, esperto in Gestione del Rischio in Sanità. L’On. Edy Palazzi, Consigliere della Regione Lazio, ha discusso i riferimenti legislativi dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione nelle regioni italiane, mentre la Dott.ssa Diana Di Pietro del DSM-DP ha illustrato l’epidemiologia e l’incidenza dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione in Italia.

L’evento è stato arricchito dalla mostra fotografica “Prove attraverso lo specchio” a cura di Miriam Alè, che ha offerto una prospettiva artistica e sensibile sulla tematica.

L’Asl Roma 6 ribadisce il suo impegno nel promuovere un approccio integrato e umano alla cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, riconoscendo la sinergia tra l’azienda sanitaria e il terzo settore come elemento fondamentale per offrire un supporto completo ai pazienti e alle loro famiglie.