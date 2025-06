Fiano Romano – Ricerche ancora in corso per ritrovare il giovane Cristian, scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Riportiamo di seguito l’appello del sindaco, Davide Santonastaso.

Chiunque avesse informazioni, è pregato di mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine.

Ricerche in corso per Cristian, scomparso da Fiano Romano: l’appello

“Nella giornata di ieri (nella notte tra il 21 e il 22 giugno, ndr) è scomparso un giovane ragazzo di nome Cristian Discepoli. I Carabinieri si sono immediatamente attivati nelle ricerche ma ancora non è stato trovato. Stiamo monitorando il nostro sistema di videosorveglianza e alle 15 in Comune si terrà una riunione operativa per organizzare ulteriori ricerche con i Carabinieri, i Vigili Urbani e la Protezione Civile. Sono in continuo contatto con la famiglia e da informazioni ufficiose sembrerebbe che Cristian si sia recato alla stazione di Passo Corese per prendere il treno verso Orte per tornare a casa. Chiedo a tutti, anche ai cittadini dei paesi limitrofi che mi leggono, in particolare a coloro che abitano tra Fara in Sabina e Stimigliano, nel caso in cui dovessero vederlo, di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Grazie per la collaborazione”, è quanto postato dal Sindaco.

L’ultimo avvistamento risalirebbe all’1:30 della notte tra il 21 e il 22 giugno in piazza Nassirya, a Fiano Romano; il giovane è residente a Stimigliano, in provincia di Rieti: numerosi i messaggi e gli appelli lanciati sui social. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto da Facebook