Roma, rimane incastrato in una chiostrina: salvato giovane falco pellegrino

Roma – Nella giornata di ieri, 21 giugno 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco 1/A della Sede Centrale del Comado di Roma è stata inviata in Via Volturno per il recupero di un volatile, un esemplare giovane di Falco Pellegrino, che si trovava all’interno di una chiostrina del palazzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto con professionalità ed accortezza al fine di non arrecare danno al rapace.

Una volta recuperato, il falco è stato messo all’interno di un idoneo contenitore e trasportato tempestivamente presso il Centro Recupero Fauna Selvatica (LIPU) all’interno del Bioparco di Roma.