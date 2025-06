Castrocielo – Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 21 giugno 2025: morto un 55enne di Pontecorvo.

Ancora una vittima sulle strade ciociare, dopo i quattro decessi registrati in seguito ad un sinistro avvenuto sulla Casilina alle porte di Frosinone nella notte.

Tragico incidente a Castrocielo: morto un 55enne di Pontecorvo, un ferito grave elitrasportato a Roma

Stando ad una prima e parziale ricostruzione, l’uomo, Giovanni Gelfusa di 55 anni, sarebbe uscito fuori strada con la sua auto: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Gravissima una ragazza che viaggiava con il 55enne, elitrasportata a Roma. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i Carabinieri, per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’ultimo saluto al signor Gelfusa si terrà nella mattinata di domani, lunedì 23 giugno 2025, alle ore 11:00 presso la Basilica Cattedrale di San Bartolomeo.

Il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Pontecorvo

“L’Amministrazione Comunale si stringe al dolore della famiglia Gelfusa.

A nome personale e dell’intera Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’amico Giovanni Gelfusa, rimasto vittima di un grave incidente stradale oggi a Castrocielo.

La nostra comunità perde un uomo di grande valore, un imprenditore sempre disponibile, animato da un forte senso del lavoro e da uno spirito autentico di servizio verso il territorio. La sua figura resterà un punto di riferimento umano e professionale per molti.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari va il nostro abbraccio più sentito in questo momento di dolore. Ciao Gianni”, è quanto postato dal sindaco, Anselmo Rotondo.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della vittima.

Foto di repertorio