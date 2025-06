Colleferro. Ritorna “Expo città di Colleferro 2025 Italia in Fiera”

Colleferro – Tre giorni di sapori, tradizioni, divertimento, musica e un’area dedicata ai bimbi, a partire da oggi, 20 giugno 2025: i dettagli sulla nuova edizione dell’ “Expo città di Colleferro 2025 Italia in Fiera”.

I dettagli

Al via la nuova edizione di “Expo città di Colleferro 2025 Italia in Fiera”, che si terrà presso largo Unitalsi, piazzale della piscina comunale, da venerdì 20 a domenica 22 giugno. All’interno dell’Expo sarà ospitata la Fiera dell’Artigianato, già rievocata lo scorso anno con grandissimo successo, ma proponendola in una veste rinnovata.

Saranno oltre 40 gli stands presenti con prodotti di altissima qualità a rappresentare le eccellenze delle tradizioni regionali italiane per realizzare una festa adatta alle famiglie, ai ragazzi ed ai bambini con la presenza di un parco giochi a loro dedicato.

Un incontro tra artigiani florovivaisti ed operatori agroalimentari, specialità con food dai sapori interregionali ed internazionali, accompagnati da birre d’autore, spettacoli di qualità e cover band di brani di cantautori italiani ed internazionali oltre che blues di altissimo impatto.

Un’occasione per degustare le migliori prelibatezza enogastronomiche e ammirare le capacità dell’artigianato italiano e non solo.

L’evento è organizzato dal comune di Colleferro in collaborazione con l’Associazione Rosso di Luna Eventi.

Maggiori info nella locandina in evidenza