Roma, fiamme in un centro di accoglienza: ricoverate due persone

Roma – Alle ore 22:00 circa di ieri sera, 19 giugno 2025, due squadre VVF e un’autobotte, sono intervenute presso un centro di accoglienza, per un incendio di arredi e suppellettili in alcuni locali al piano terra della struttura.

Dei 433 ospiti del centro di accoglienza 20 sono stati spostati in un’altra ala dell’edificio e due sono state ricoverate presso l’ospedale “Gemelli” per aver inalato del fumo. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile.

Funzionario VVF, Polizia di Stato, 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio