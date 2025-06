Il 21 giugno alle ore 17.00, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del “Piazzale ex Stazione Ferroviaria di Alatri” alla scrittrice Luce d’Eramo.

Nel centenario della nascita, Alatri celebra Luce d’Eramo con ospiti d’eccezione

L’iniziativa nasce per ricordare ed onorare la straordinaria figura di una scrittrice “…che volle ricordare Alatri e il mito della sua Acropoli nel romanzo – Partiranno”.

Di Luce d’Eramo della quale il prossimo 17 giugno cadrà il centenario della nascita, si è scritto molto. Si tratta di una intellettuale che ha attraversato con sensibilità ed impegno civile i passaggi più inquietanti del Novecento: le dittature, il secondo conflitto mondiale, il terrorismo ed il crollo delle ideologie.

L’intitolazione è il giusto riconoscimento ad una delle voci più importanti del Novecento letterario italiano.

A seguire, alle ore 18.00 nel Chiostro di San Francesco, intervento pubblico sulla scrittrice moderato dalla Prof.ssa Claudia Fantini con la presenza di ospiti importantissimi a partire dal figlio della scrittrice Marco d’Eramo, giornalista e saggista. Laureato in Fisica teorica, ha poi intrapreso gli studi sociologici presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, dove è stato allievo di P. Bourdieu. Della sua copiosa produzione saggistica si citano qui: Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro (1995); Lo sciamano in elicottero. Per una storia del presente (1999); Via dal vento. Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti (2004); Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo (2017); Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi (2020).

Parteciperà Barbara Alberti giornalista, scrittrice, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica. Ha pubblicato moltissimi libri ed è stata sceneggiatrice del film di Liliana Cavani Il portiere di notte ed autrice di testi teatrali come Ecce Homo.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza del premio nobel per la fisica Giorgio Parisi. Nel 2021 Giorgio Parisi è stato insignito del prestigioso premio Wolf per la fisica ed è entrato a far parte della classifica della Clarivate Citation Laureates, che comprende i ricercatori le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo. Nello stesso anno è stato insignito del Premio Nobel per la fisica “per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria”. E’ autore di libri per ragazzi, l’ultimo dei quali La mosca verdolina ed altre storie per chi non vuol dormire uscito nel 2024 per la casa editrice Rizzoli.

A seguire si esibirà il Complesso bandistico Città di Alatri con un concerto dedicato al Natale di Alatri.