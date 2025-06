Colleferro/Segni, gli studenti chiedono la realizzazione del nuovo capolinea Cotral

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta degli studenti ai Sindaci di Colleferro e Segni in merito alla realizzazione del nuovo capolinea Cotral.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere.

La richiesta degli studenti

Egregi Sindaci di Colleferro e Segni, con la presente intendiamo richiamare la vostra attenzione su una questione di primaria importanza per la comunità e per il mondo scolastico dei Comuni di Colleferro e Segni e dei venti comuni limitrofi: la realizzazione del nuovo capolinea Cotral a servizio del Liceo Scientifico, del Liceo Classico, del Liceo Linguistico, del Liceo Tecnologico, dell’Istituto Tecnico e tra poco anche del nuovo Ipia.

L’opera, come noto, è interamente finanziata ed è attesa da anni come soluzione strategica e urgente per migliorare la sicurezza, la funzionalità e la dignità degli spostamenti di circa 2.000 studenti che ogni giorno raggiungono i plessi per frequentare le lezioni.

Ad oggi, l’iter amministrativo risulta inspiegabilmente fermo da oltre un anno, nonostante la disponibilità dei fondi e la chiara rilevanza pubblica dell’intervento. Questo stallo sta di fatto bloccando un progetto fondamentale per la nostra sicurezza e contribuendo al perdurare di una situazione pericolosa, sia per noi studenti – costretti a salire e scendere dai mezzi in condizioni precarie e non regolamentate – sia per gli autisti Cotral, che quotidianamente devono gestire l’afflusso caotico e massivo degli utenti senza un’infrastruttura adeguata. La realizzazione del nuovo capolinea non solo contribuirebbe a migliorare la sicurezza e l’accessibilità, ma rappresenterebbe anche un aiuto concreto delle amministrazioni comunali del territorio verso le esigenze delle giovani generazioni.

Confidando nella vostra sensibilità e nel vostro impegno istituzionale, vi invitiamo formalmente ad avviare con urgenza l’iter amministrativo necessario affinché questa opera possa finalmente vedere la luce, dopo tutto questo tempo perduto.

I rappresentanti d’Istituto degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze di Colleferro,

Alessandro Calicchia, Chiara Centofanti, Vittoria Martini, Giulia Vannucci

Foto di repertorio