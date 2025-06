I Carabinieri della Stazione di Labico, nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, hanno arrestato un 62enne di Bologna gravemente indiziato di furto aggravato in concorso e continuato, presso un distributore di carburanti del posto.

L’intervento dei Carabinieri

La denuncia presentata ai militari da parte del gestore del distributore di carburanti, ha consentito di indirizzare le indagini nei confronti di un uomo che, puntualmente nella notte tra il sabato e la domenica, unitamente ad altro complice in corso di identificazione, prelevava con una chiave contraffatta il denaro contante dal ricettore self service del distributore di carburanti, per poi allontanarsi a bordo di un veicolo una Peugeot 3008 di colore grigio.

Tale attività delittuosa è andata avanti per circa un mese poiché il gestore del distributore nel corso della contabilità carburanti di fine mese si è accorto di avere un ammanco che ammonta a circa 10.000 euro. Questi non si era accorto del denaro sottratto dal 62enne poiché, questi, astutamente, ha sempre asportato il danaro nelle prime ore della domenica per non insospettire il gestore. Infatti, l’impianto continuava a funzionare per tutta la giornata festiva fino al lunedì mattina e il gestore nel prelevare l’incasso trovava sempre una somma di danaro nel ricettore da registrare nella contabilità.

Un mirato servizio eseguito nello scorso weekend presso il distributore di carburante ha consentito di svelare il modus operandi del 62enne che, giunto sul distributore unitamente ad altro complice che lo attendeva con motore acceso, ha aperto il ricettore con la chiave contraffatta e si è impossessato della somma di 700 euro, per poi tentare una breve fuga a piedi prontamente interrotta dai militari della Stazione di Labico.

Il complice accortosi della presenza di carabinieri si è dileguato in direzione di San Cesareo facendo perdere – per ora – le proprie tracce mentre il 62enne è stato tratto in arresto e rinchiuso presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Colleferro.

Il denaro è stato riconsegnato al gestore del distributore.

Ieri mattina, l’arresto del 62enne è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Velletri che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di Presentazione alla PG tutti i giorni presso il Comune di residenza sito in provincia di Bologna.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.