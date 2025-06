Online il bando per la concessione di contributi ai comuni della Città metropolitana

È online all’Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale il “Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente – articolo 5 del Regolamento contributi. Anno 2025”.

Info e dettagli sul bando

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno 9 luglio 2025 (30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione).

I Comuni del territorio metropolitano, ad eccezione di Roma Capitale, possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. La somma complessiva da destinare alla concessione di contributi per le finalità del Bando è pari a 1.000.000,00 di euro. È esclusa la possibilità di presentazione di più di un progetto per Comune.

Termini e modalità di presentazione delle domande:

La domanda di contributo deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata supportosm2@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre il termine su indicato.

Qualora la domanda non sia prodotta con firma digitale, alla stessa dovrà essere allegata copia del documento di identità del Sindaco o dell’eventuale delegato.

Nell’oggetto deve essere riportata la seguente dicitura: “Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. Anno 2025”. Vedasi modello di domanda allegato al bando.

Saranno dichiarate non ammissibili e non saranno sottoposte ad istruttoria di merito: o le domande incomplete, presentate con modalità difformi o non debitamente firmate dal Sindaco o dal soggetto delegato;

o le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 3, non ammessi a partecipare al presente Bando; o le domande prive della documentazione richiesta di cui al precedente articolo 5 o comunque incomplete; o le domande presentate oltre il termine fissato dal bando. Qualora un Comune dovesse presentare più di una domanda di contributo, l’Amministrazione terrà in considerazione solo ed esclusivamente la prima in ordine cronologico che sarà ricevuta sulla PEC indicata.

Consulta il bando

https://www.cittametropolitanaroma.it/avviso/bando-per-la-concessione-di-contributi-ai-comuni-della-citta-metropolitana-di-roma-capitale-ad-esclusione-di-roma-capitale-per-la-realizzazione-di-iniziative-che-contribuiscano-allo-sviluppo-econom/