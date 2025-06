Al via la collaborazione di Città metropolitana con le Guardie Zoofile APG-NOA dell’Organizzazione di volontariato “Amiconiglio – ODV”. Ferraro: “Città metropolitana si conferma in prima linea nella difesa degli animali”

I dettagli sulla collaborazione

Una buona notizia l’inizio della collaborazione sperimentale di Città metropolitana con le Guardie Zoofile APG-NOA dell’Organizzazione di volontariato “Amiconiglio – ODV”.

Ad annunciarlo il Delegato alla Transizione Ecologica, Ambiente, Aree Protette, Tutela Animali, Rocco Ferraro: “L’iniziativa nasce per gestire in modo più efficace le segnalazioni di maltrattamento di animali d’affezione che pervengono agli uffici del Corpo della Polizia Metropolitana. Il protocollo d’intesa tra Città metropolitana e APG-NOA partirà ufficialmente da settembre. In questo periodo stiamo già collaborando con le Guardie Zoofile e l’Organizzazione, in quella che è una fase di sperimentazione che è stata ufficialmente avviata il 15 maggio 2025, in modo tale da essere già attivi sul territorio. Città metropolitana si conferma ancora una volta in prima linea nella difesa degli animali con un progetto ambizioso che guarda alla costruzione di una rete tra l’Ente e le varie realtà che ogni giorno si impegnano per proteggere prevenire, reprimere e perseguire reati e illeciti commessi a danno degli animali.”

Le Guardie Zoofile APG-NOA operano a Roma e sul territorio metropolitano con l’obiettivo di tutelare gli animali intervenendo, sensibilizzando e collaborando con le comunità del territorio.

