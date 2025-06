Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli candidate a Capitale Italiana della Cultura 2028

Presentata la candidatura di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli a Capitale Italiana della Cultura 2028. Gianluca Quadrini partecipa all’evento in rappresentanza di ANCI Lazio : «Una visione condivisa che valorizza il cuore culturale della Ciociaria»

La conferenza di presentazione della candidatura

Si è tenuta nella mattinata del 14 giugno scorso, presso la sala conferenze “Carlo Costantini” della Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” ad Alatri, la conferenza di presentazione della candidatura congiunta di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli al prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Un progetto ambizioso che mette insieme storia, identità e visione futura, fondato sulla volontà di unire le energie culturali di quattro città simbolo della Ciociaria, scrigno di un patrimonio artistico e archeologico di valore nazionale.

All’incontro sono intervenuti il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, il Consigliere delegato alla Cultura, Sandro Titoni, e il Consigliere nazionale di Archeoclub d’Italia, Antonio Ribezzo, membro della Commissione Tecnica. Tra le autorità presenti anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, e dirigente regionale di ANCI Lazio che ha portato i saluti istituzionali del Presidente Di Stefano e del Presidente Sinibaldi e ha espresso il suo personale sostegno all’iniziativa. «guardiamo con grande attenzione a questo percorso di valorizzazione culturale – ha dichiarato Quadrini –. La candidatura di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra città, che scelgono di unire i propri patrimoni, le proprie storie e le proprie energie per costruire un progetto culturale condiviso e fortemente identitario.» Il Presidente ha poi aggiunto: «Questa proposta non è solo una candidatura a un titolo, ma un’opportunità concreta per rilanciare il nostro territorio, attrarre investimenti, coinvolgere i giovani e costruire una narrazione contemporanea della Ciociaria, dove cultura, comunità e sviluppo camminano insieme.» Durante la conferenza è stato illustrato il percorso che porterà alla redazione del dossier di candidatura, con eventi, iniziative e progetti integrati tra i quattro comuni. Il progetto sarà presentato ufficialmente al Ministero nei prossimi mesi.

“Un grazie ai sindaci, Maurizio Cianfrocca, Daniele Natalia, Germano Caperna, Piergianni Fiorletta, agli amministratori e a tutte le realtà coinvolte.” Ha concluso così Quadrini.