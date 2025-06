Nella mattinata dello scorso 11 giugno, un bambino di nome Gabriel, di cinque anni, si è recato presso la sede del comune di Roccasecca e ha voluto incontrare il sindaco Giuseppe Sacco che subito lo ha ricevuto.

Roccasecca, il piccolo Gabriel chiede al Sindaco di rimuovere uno pneumatico dal fiume: ecco come si è svolto l’incontro

Gabriel era tutto dispiaciuto e voleva riferire che da diversi giorni, passando sul ponte dello Spirito Santo per recarsi a scuola, vede nel letto del fiume Melfa un grosso pneumatico abbandonato: una situazione che deturpa l’ambiente, soprattutto per lui che quei luoghi frequenta quotidianamente, anche perché è solito giocare nell’area attrezzata proprio sotto il ponte.

Il sindaco Sacco lo ha rassicurato e subito ho chiamato gli operai comunali che con mezzi idonei hanno provveduto a rimuovere l’ingombro, proprio davanti agli occhi felici del bambino

Poi sono tornati in Comune e Sacco lo ha fatto accomodare nel suo ufficio insieme alla sorella, ringraziandolo per il grande senso civico dimostrato e gli ha regalato il suo libro, invitandolo alla presentazione di venerdì sera presso la chiesa di San Tommaso.

“Oggi, è più bello del solito essere il sindaco di Roccasecca – ha detto Giuseppe Sacco – Mai come in questa circostanza infatti, Gabriel ha dimostrato di essere non “comunque responsabile”, ma semplicemente responsabile, prestando quell’attenzione e quel rispetto per la cura del territorio e dei beni comuni che dovrebbe essere patrimonio di tutti. Voglio ringraziare questo bambino che ci ha dato una bella lezione di educazione e ci hai dimostrato come le nuove generazioni possono fare la differenza su certi argomenti.

Soprattutto da questa storia è possibile trarre un messaggio: basta con l’abbandono di rifiuti sul territorio, basta deturpare l’ambiente. Ve lo chiedono anche i bambini”.