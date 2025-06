Roma, vuole buttarsi dal terzo piano: salvato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato salvato in extremis da due agenti, appartenenti alla Polizia Locale di Roma Capitale, uno dei quali di recente nomina ed entrato in servizio da pochi mesi.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

I fatti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19.00, quando, una pattuglia della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino è intervenuta a seguito di una segnalazione per un tentativo di suicidio in atto da parte di una persona, che si trovava in bilico su un cornicione, al terzo piano di un edificio sulla via Tiburtina, tra i quartieri San Basilio e Tor Cervara.

Sopraggiunti tempestivamente sul posto, i due agenti hanno raggiunto rapidamente l’uomo e, adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie, hanno stabilito un primo contatto con lui, cercando di rassicurarlo.

Dopo diversi minuti di dialogo, gli operanti hanno stabilito con il 39enne un rapporto di fiducia, fino a riuscire a farlo desistere dal suo intento e, una volta fatto rientrare nella palazzina, è stato affidato al personale sanitario che ha provveduto al trasporto presso l’Ospedale Sandro Pertini per le cure del caso.

Decisivo l’intervento dei due agenti che, grazie a prontezza operativa, professionalità e spiccate doti relazionali, sono riusciti a salvare l’uomo, dimostrando il valore del loro lavoro al servizio della comunità.

Dalle prime informazioni assunte da parte del personale intervenuto, sembra che alla base del gesto possano esserci problemi legati ad un forte stato depressivo.