Incidente a Borgo Piave: morto un 35enne di Ceccano

Latina – Brutto incidente nel cuore della notte di oggi, 14 giugno 2025, a Borgo Piave, frazione di Latina: morto un uomo di 35 anni di Ceccano.

Tragico incidente nella notte in provincia di Latina: perde la vita un 35enne di Ceccano

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo era alla guida della sua auto quando avrebbe centrato la rotonda dopo essere uscito dalla Pontina. Il 35enne avrebbe perso quindi il controllo del mezzo, finendo contro il cancello di un’abitazione. Inutile ogni tentativo di soccorso dal parte del personale del 118: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, per i primi rilievi di rito: si tratterebbe di un incidente autonomo, che non ha visto il coinvolgimenti di altri veicoli. Potrebbero seguire aggiornamenti.

