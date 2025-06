L’attività antidroga condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma continua incessantemente.

Maxi blitz antidroga a Roma: undici arresti, sequestrate centinaie di dosi negli ultimi giorni. I dettagli

Negli ultimi giorni, i militari hanno arrestato ben 11 persone, in flagranza, tutte gravemente indiziate per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti del tipo crack, marijuana, hashish, ketamina e cocaina.

Nel quartiere San Basilio, i Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato in poche ore 3 persone, sorprese in via Giuseppe Bellucci e via di Val Melaina con atteggiamenti sospetti e che a seguito di perquisizione sono state trovate con diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina e 2,650 kg hashish.

In via Paolo Ferdinando Quaglia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un giovane di 20 anni, in quanto notato dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato in via amministrativa alla Prefettura, mentre per il 20enne sono scattate le manette, poiché trovato in possesso 22 involucri della medesima sostanza stupefacente, oltre a 140 euro in contanti.

In via dei Trinci, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato 2 persone; la prima sorpresa a bordo di un’auto a noleggio, con 40 g di cocaina, l’altra invece, mentre camminava a piedi è stata notata dagli stessi militari, estrarre dagli slip un involucro e nasconderlo in una siepe. A seguito della perquisizione personale, il 28enne è stato trovato inoltre, con quasi un grammo di ketamina, 1,69 di cocaina e 0,48 g di hashish, oltre a denaro contante, ritenuto il provento della pregressa attività illecita.

In via Valsugana, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un uomo di 27 anni, poiché sorpreso con 7g di tra cocaina e crack già suddivisa in 21 dosi, pronte per la vendita, oltre a denaro contante.

Poco dopo, un romano di 28 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Roma Medaglie d’Oro, in quanto trovato in possesso di 56 g di hashish, materiale idoneo a taglio e confezionamento dello stupefacente, oltre a 500 euro. Tutto posto a sequestro.

In via Dessì e via Badia di Cava, quartiere Montagnola, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato in diverse circostanze 3 persone intente a cedere sostanze stupefacenti del tipo crack e cocaina.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.