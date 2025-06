Colleferro – Uno spettacolo unico per grandi e piccini: venerdì prossimo, 13 giugno 2025, verrà inaugurata la Casa delle Farfalle, in via Riccardo Morandi.

“La Casa delle Farfalle” a Colleferro: un’esperienza unica tra colori e natura!

Tra i vari eventi in programma a Colleferro per la celebrazione dei suoi 90 anni dalla fondazione, spicca l’inaugurazione de “La Casa delle Farfalle”.

L’evento si terrà venerdì 13 giugno, alle ore 18.30, in via Riccardo Morandi – Consorzio Area P.I.P. (ex Piani Artigianali).

L’evento nasce da una collaborazione tra il Comune di Colleferro e Pandora Casanatura APS. La Casa delle Farfalle è aperta dal 14 al 16 giugno, dalla mattina al tramonto.

Un vero e proprio tripudio di colori che saprà incantare grandi e piccini!

