Alle ore 7.00 circa di questa mattina, 11 giugno 2025, la Sala Operatica ha inviato in via Tuscolana, presso il comune di Grottaferrata, la squadra VF di Frascati 21/A per un incidente stradale.

Grottaferrata, brutto incidente tra una Mini e un bus Cotral: morto un 19enne

Nel sinistro sono rimasti coinvolti, in uno scontro frontale, un bus Cotral e una vettura Mini, il cui conducente, di soli 19 anni, è stato estratto dai soccorritori dei Vigili del Fuoco e assicurato al personale sanitario del 118, che purtroppo ne accertava il decesso. Feriti anche due passeggeri che viaggiavano a bordo del pullman Cotral.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Foto di repertorio