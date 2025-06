Roma, si lancia sui binari della metro a Termini: morto un uomo

Roma – Choc alla stazione Termini nella serata di ieri, lunedì 9 giugno: un uomo si lancia sui binari della metro e muore.

Momenti di paura ieri sera alla stazione Termini di Roma, dove un uomo si è lanciato sui binari della linea B della metro, dalla banchina in direzione Rebibbia.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare; ai passeggeri è stato chiesto di abbandonare i vagoni e la metro è stata chiusa, sia in direzione Rebibbia che verso Laurentina. Attivate quindi le navette sostitutive.

Foto di repertorio