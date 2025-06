Fumone riconosce lo Stato di Palestina: fiaccolata e deposizione della bandiera palestinese

Fumone – Il Consiglio comunale, convocato per giovedì 12 giugno in seduta straordinaria, approverà una mozione per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

La decisione e le dichiarazioni

“Si tratta di un atto simbolico ma profondamente sentito – dichiara il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli – attraverso il quale la nostra comunità intende esprimere vicinanza al popolo palestinese e condannare quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. La distruzione sistematica, le migliaia di vittime civili, la sofferenza inflitta a un’intera popolazione sono fatti che superano ogni limite di tollerabilità. Restare in silenzio di fronte a tutto questo sarebbe inaccettabile. Gli efferati e intollerabili fatti del 7 ottobre contro lo Stato di Israele che tutti abbiamo condannato, non giustificano quanto purtroppo sta accadendo e che sembra non avere fine”.

Dopo la seduta del consiglio comunale, il 12 giugno si terrà a Fumone una fiaccolata cittadina. Al termine, sarà simbolicamente deposta la bandiera palestinese all’interno del Comune, come gesto di riconoscimento e di solidarietà.

“La nostra è una piccola realtà, ma crediamo che anche dai territori possa partire un messaggio chiaro – prosegue Campoli –: la pace si costruisce con il coraggio delle scelte, anche simboliche, e con la difesa intransigente dei diritti umani fondamentali”.

La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle realtà civiche e religiose del territorio.

“Invito tutti a partecipare – conclude il Sindaco – per affermare insieme che la pace non è mai un atto neutrale, ma una responsabilità collettiva che chiama in causa ciascuno di noi”.

