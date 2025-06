Sgurgola, vìola i domiciliari: 35enne portato in carcere

Nelle prime ore di ieri mattina, 8 giugno 2025, i Carabinieri della Stazione di Sgurgola, collaborati e coordinati dai colleghi della Compagnia della Città dei Papi, hanno rintracciato e arrestato un 35enne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Roma.

L’intervento dei Carabinieri

Si tratta di un uomo, già noto alle cronache giudiziarie, che attualmente era sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Sgurgola, per altri reati. L’uomo nei giorni scorsi aveva violato gli obblighi imposti, in esecuzione alla misura cui era già sottoposto, e in una circostanza veniva sorpreso da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni fuori dall’abitazione.

Nelle prime ore di ieri mattina gli uomini dell’Arma si sono recati presso l’abitazione dell’uomo e dopo averlo prelevato lo hanno condotto in caserma per le opportune formalità di rito. Per il 35enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone laddove è stato tradotto dai Carabinieri per la prosecuzione della misura coercitiva in atto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.