Roma – Tragedia in zona Balduina: incendio in un appartamento, morta una donna.

Tragedia a Roma, fiamme in un appartamento: morta un’anziana, indagini in corso sulle cause del rogo

Stando alle prime informazioni del caso, le fiamme sono divampate in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Papiniano, in zona Balduina. Sul posto Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia.

In casa, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 84 anni: purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso sulle cause dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio