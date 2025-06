Roma – I Carabinieri della Compagnia Frascati, con il supporto di personale specializzato della società Acea, Ato 2, Italgas e Areti Spa, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel quartiere Tor Bella Monaca, finalizzato alla prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa nei plessi di edilizia popolare, di via Santa Rita da Cascia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli a Tor Bella Monaca

Nello specifico, nel corso dei mirati controlli, i militari hanno denunciato ben 11 persone alla Procura della Repubblica, di età compresa tra i 24 e 61 anni, tra italiani e stranieri, tutti con precedenti, poiché sorpresi ad alimentare le proprie abitazioni di via Santa Rita da Cascia, tramite allaccio abusivo alla rete elettrica, idrica e gas. Per tre di questi, è scattata anche la denuncia, per invasione di terreni e illegale permanenza sul territorio nazionale, in quanto sorpresi ad occupare un appartamento, in assenza di regolare permesso di soggiorno, poiché trattasi di cittadini del Marocco, di età compresa tra i 28 e i 33 anni, tutti con precedenti.

A tal proposito, a seguito delle numerose segnalazioni della presenza di senza fissa dimora, abitualmente dimoranti durante la notte, sono stati apposti dei lucchetti nelle aree comuni dei plessi nella citata via, in accordo con l’Ente Proprietario Plessi (ATER).

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 80 persone e controllato 40 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.