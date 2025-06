Roma, inaugurati i murales per i 100 anni di Torre Maura

Roma – Si è svolta nella mattinata di ieri, 6 giugno 2025, l’inaugurazione ufficiale dei murales realizzati per celebrare i 100 anni del quartiere di Torre Maura, alla presenza dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni locali e degli artisti coinvolti.

100 anni del quartiere di Torre Maura: inaugurati i murales per festeggiare il centenario

Sono intervenuti: il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Andrea Tobia Zevi, il Presidente della Commissione XII – Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci. Presenti all’iniziativa: Nicola Franco, Presidente Municipio VI e il consigliere municipale PD del Municipio, Fabrizio Compagnone.

Il progetto nasce nel solco delle celebrazioni per il centenario di Torre Maura (1922–2022), sviluppato in collaborazione con il Comitato di Quartiere, le associazioni territoriali e numerosi cittadini. Le opere vogliono essere non solo un tributo alla storia locale, ma anche un segnale concreto di rigenerazione urbana e attenzione alle periferie. Firmate dal duo artistico Orticanoodles, sono state realizzate su due edifici di edilizia residenziale pubblica in via delle Averle e via delle Cincie. Il primo murale raffigura la storica Torre, simbolo del quartiere, richiamando le radici e l’identità di Torre Maura; il secondo è un messaggio di accoglienza e integrazione, che racconta il quartiere come luogo aperto e inclusivo, capace di trasformare la diversità in ricchezza condivisa.

Le dichiarazioni

«Istituzioni, cittadini e artisti insieme hanno voluto questi due bellissimi murales, che esaltano l’identità e il senso di comunità di Tore Maura. Si tratta di un intervento di arte urbana che coinvolge case popolari su cui stiamo lavorando da tempo, dove abbiamo rifatto tetti e terrazze di due blocchi, su un altro i lavori sono in corso e per altri due partiranno a breve. Alla fine della consiliatura saremo intervenuti sui cinque blocchi. Ma la rigenerazione del quartiere passa anche da tanto altro, grazie ad un investimento molto significativo che supera i 20 milioni di euro e che ha già consentito di realizzare un bosco urbano con più di 1000 piante. Inoltre, l’area del campetto di basket diventerà un centro sportivo polivalente e a “via Walter Tobagi” rifaremo l’asfalto, costruiremo rotatorie, una pista ciclabile e amplieremo i marciapiedi. Per noi la rinascita di Roma parte dalle periferie, perché la bellezza e la qualità della vita sono un diritto di tutti i cittadini», così il Sindaco Roberto Gualtieri.

«Questi murales rappresentano un’emozione e un orgoglio senza precedenti. Sono il frutto di un lavoro collettivo e simbolico: Torre Maura è fiera della sua storia, del suo presente e guarda con fiducia al futuro», ha dichiarato Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale. «L’arte pubblica, quando incontra i quartieri, diventa uno strumento potente di riscatto e coesione. Solo qui abbiamo investito oltre un milione di euro in manutenzioni, e intendiamo completare tutti i cantieri entro la fine del mandato. Ma, come ci ricorda il Sindaco, alla quantità va affiancata la qualità: per questo portiamo in questa parte di Città non solo ciò che è dovuto, ma anche la bellezza. Un’opera d’arte, un centro sportivo, un servizio di prossimità: sono tutti tasselli dello stesso messaggio».

«I murales sono stati fortemente voluti per celebrare i cento anni del quartiere di Torre Maura, ricorrenza festeggiata nel 2022. È un impegno che avevamo preso con i cittadini, con il comitato di quartiere, con le associazioni e con tutte le realtà locali, e oggi siamo orgogliosi di averlo mantenuto». – così il Consigliere Angelucci.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di interventi avviato dall’Amministrazione sulle case popolari del territorio. In particolare, sono stati realizzati importanti lavori di impermeabilizzazione sui lastrici solari delle palazzine ERP di via delle Cincie e sono in corso ulteriori interventi su via delle Alzavole, Piazzale delle Paradisee e via dell’Usignolo. Complessivamente, si tratta di investimenti pari a oltre un milione di euro, a cui si aggiunge il piano di manutenzione da 7,5 milioni già finanziato per tutto il patrimonio ERP di Roma Capitale.

All’iniziativa ha partecipato, esibendosi, la William School Music.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo