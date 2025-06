A1, chiusa per diverse notti la stazione di Frosinone: il calendario

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione e attività di ispezione dei giunti di dilatazione, sarà chiusa la stazione di Frosinone, secondo il seguente programma.

Dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 giugno, sarà chiusa in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino;

Dalle 22:00di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiusa in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ceprano.

Nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Ferentino;

per chi proviene da Napoli: Ceprano.

Foto di repertorio

