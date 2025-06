Nettuno, giovane accoltellato al bar: 18enne si costituisce

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 18enne residente a Nettuno, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

La vicenda

L’intervento dei militari è scattato presso un bar a Nettuno, dopo che alcuni avventori avevano segnalato un inseguimento tra due giovani, uno dei quali si era rifugiato all’interno del locale con una vistosa ferita al collo. Identificata la vittima, un 19enne tunisino, e accertato il suo trasporto in ospedale da parte del 118, i Carabinieri hanno immediatamente ricostruito la dinamica degli eventi. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni della vittima e dei testimoni, è stato accertato che il giovane tunisino era stato aggredito in strada da un suo coetaneo che, per motivi ancora da chiarire, lo aveva ferito al collo con un coltello a serramanico.

Mentre gli operanti continuavano le ricerche dell’aggressore e dell’arma del delitto, nonché l’analisi delle immagini delle attività commerciali dell’area, apprendevano che il giovane si era spontaneamente presentato presso il Commissariato P.S. di Anzio. Il diciottenne è stato quindi accompagnato presso gli Uffici dell’Arma dei Carabinieri, dove ha consegnato l’arma presumibilmente utilizzata nell’aggressione.

La vittima, sentita dagli inquirenti, ha riconosciuto sia il proprio aggressore, tramite fascicolo fotografico, che l’arma del delitto, immediatamente posta sotto sequestro dai Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.