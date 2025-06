Special Olympics 2025 a Colleferro: oltre 300 atleti da tutta Italia

Da domani venerdì 6 a domenica 8 giugno, Colleferro ospiterà oltre 300 atleti provenienti da varie regioni d’Italia.

I dettagli sull’evento

I luoghi dell’evento saranno lo Stadio Comunale “Maurizio Natali” , il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” e il Circolo Bocciofilo, che ospiterà il villaggio Special Olympics, così come da programma allegato alla presente.

Un grande evento nazionale organizzato insieme al Comune di Colleferro per le discipline più praticate del movimento, che propone allenamenti e competizioni per persone con disabilità intellettiva al fine di promuovere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione che educhi alla comprensione ed alla valorizzazione della diversità in ogni sua più ampia espressione.

