Un passo avanti verso una gestione più efficiente, sostenibile e responsabile dei rifiuti. A partire dal 9 giugno, il Comune di Gavignano, in collaborazione con Minerva Scarl, introduce importanti novità nel calendario della raccolta differenziata, con l’obiettivo di aumentare la qualità del servizio e raggiungere il 70% di raccolta differenziata, come previsto dalla normativa nazionale e in linea con gli obiettivi societari condivisi tra i Comuni soci di Minerva.

Gavignano punta al 70% di raccolta differenziata: dal 9 giugno cambia il calendario, ecco i dettagli e le dichiarazioni

La modifica principale riguarda il secco residuo, che sarà raccolto una sola volta a settimana, ogni martedì, mentre i pannolini e pannoloni verranno ritirati su prenotazione il giovedì, in contemporanea con plastica e metalli.

Quest’ultimi, dunque, non andranno più conferiti insieme al vetro, ma gestiti separatamente, in modo da migliorarne la qualità e il riciclo effettivo.

“Questa scelta non nasce da un’esigenza momentanea, ma da una visione chiara e condivisa: migliorare la raccolta, ridurre i rifiuti indifferenziati, abbassare i costi di smaltimento e tutelare il nostro ambiente”, ha dichiarato Ivan Ferrari, Sindaco di Gavignano. “Ogni cittadino è parte attiva di questo cambiamento: separare correttamente i materiali significa prendersi cura del proprio territorio e delle generazioni future”.

Dal punto di vista tecnico, la riorganizzazione permette un miglior bilanciamento dei flussi e una riduzione dell’impatto ambientale legato al conferimento in discarica. Inoltre, l’introduzione di controlli puntuali garantirà una maggiore efficienza del servizio e un progressivo aumento delle percentuali di raccolta differenziata, che devono obbligatoriamente superare il 65% secondo quanto stabilito dalla legge.

“L’obiettivo del 70% non è un traguardo simbolico, ma un impegno concreto. Serve uno sforzo collettivo, ma anche strumenti adeguati. Per questo – sottolineano congiuntamente Alessio Ciacci, Amministratore unico, e Massimiliano Massimi, Direttore di Minerva Scarl – mettiamo a disposizione l’app gratuita Junker, il numero verde per il ritiro degli ingombranti e RAEE a domicilio, e campagne informative continue per supportare famiglie e attività commerciali nel miglioramento quotidiano della raccolta”. Inoltre, proseguono, “la direzione intrapresa dal Comune di Gavignano è perfettamente coerente con le strategie condivise a livello societario e con quanto già attuato negli altri Comuni soci. La raccolta differenziata è sia un obbligo normativo ma è anche un’opportunità concreta per generare benefici ambientali, ridurre i costi, creare valore e promuovere un modello circolare sempre più necessario”.

Il Comune ricorda che il ritiro gratuito di ingombranti e rifiuti elettronici a domicilio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, contattando il numero verde 800 714 090. Tutti i materiali informativi aggiornati sono disponibili sul sito www.minervambiente.it e tramite l’app Junker.

Con questa importante riorganizzazione, Gavignano lancia un segnale forte: migliorare il servizio significa migliorare la qualità della vita, risparmiare risorse e proteggere l’ambiente. Ma serve il contributo di tutti.