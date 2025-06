Nel pomeriggio e per tutta la serata del 30 maggio scorso, si è svolto un altro servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni che ha interessato l’intera giurisdizione. Coinvolti 16 Militari dell’Arma e 8 veicoli istituzionali. 97 le persone identificate e 71 i veicoli controllati nel corso del servizio.

Controlli straordinari ad Anagni: denunce e segnalazioni per droga, ecco tutti i dettagli

Nell’ambito dei servizi il personale impiegato ha svolto controlli per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, i fenomeni della cattiva movida ed i furti nelle abitazioni.

I controlli sono stati estesi anche agli esercizi pubblici con l’obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori nelle zone di ritrovo giovanile. Numerose le perquisizioni personali e veicolari eseguite dai Militari impiegati nel dispositivo, che nei casi sospetti hanno approfondito gli accertamenti per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: sono stati sequestrati in gr. 7,25 di hashish, gr. 0,28 di cocaina, gr. 1,5 di marjuana gr. 1,19 di crack.

Nel complesso 11 giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – ufficio tossicodipendenze – di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del dpr 309/90. Particolare attenzione è stata posta alla vigilanza sulla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento, in particolare per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti spesso causa di sinistri stradali anche con conseguenze gravi.

Diverse sono state le contestazioni dei Militari nei confronti degli utenti della strada per mancato uso dei dispositivi di sicurezza, irregolarità e mancato possesso dei documenti di guida e circolazione. In particolare un 36enne è stato deferito all’A.G. in quanto a seguito di accertamento con apparato etilometro cui è stato sottoposto, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l, a fronte del limite massimo consentito di 0,5 g/l.; patente di guida ritirata ed autovettura sottoposta a fermo amministrativo per gg. 90.

L’attenzione dell’Arma di Anagni nella lotta ai reati predatori resta alta e analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’intero territorio di competenza, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.