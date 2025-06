Il centro di distribuzione Amazon di Colleferro ha ospitato ieri, 3 giugno 2025, la prima fase di un progetto dedicato alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro. L’iniziativa, promossa da ASL Roma 5, si svilupperà in due giornate e ha l’obiettivo di fornire alle aziende del territorio strumenti concreti per migliorare la prevenzione attraverso un percorso di accompagnamento strutturato.

L’iniziativa

All’apertura dei lavori sono intervenuti Silvia Cavalli, Direttrice Generale ASL Roma 5, Giorgio Salvitti, Senatore

della Repubblica Italiana, Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro e Vicesindaco della città metropolitana di Roma

e Leonardo Luciani, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 5, insieme a Giovanni Tavolacci, Senior

Manager Risorse Umane Amazon Italia e Francesco Raveggi, Direttore europeo Workplace Health & Safety

Amazon.

“La sicurezza sul lavoro deve essere un obiettivo condiviso, non solo un obbligo normativo. Oggi più che mai, innovazione e formazione rappresentano le chiavi per affrontare le nuove sfide del lavoro: tecnologie come

l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale non sono più soltanto possibilità: sono risorse decisive per rendere la

formazione più efficace e accessibile. Il Ministero del Lavoro, insieme agli enti territoriali come la ASL, sta

accelerando su questo fronte, consapevole che solo un investimento culturale e tecnologico profondo può

produrre risultati reali. Perché ogni luogo di lavoro deve poter essere un luogo sicuro, dignitoso, in cui nessuno

metta a rischio la propria vita”, ha commentato Giorgio Salvitti, Senatore della Repubblica Italiana.

“Un ringraziamento ad Amazon per averci ospitato oggi. Siamo soddisfatti di quello che questa azienda ha

portato sul nostro territorio in termini di creazione di posti di lavoro. La salute e il lavoro devono viaggiare

entrambi allo stesso passo. La nostra è una comunità produttiva, da sempre ha avuto un rapporto con la salute

dei propri lavorati complessa. Ringraziamo anche l’ASL che ha realizzato un evento di sensibilizzazione così

importante all’interno di un luogo di lavoro. La presenza dell’ASL 5 dimostra che si può essere vicini ai , lavoratori

preservando un interesse, quello per la salute dei lavoratori. garantito dalla nostra Costituzione” ha dichiarato

Emanuele Girolami, Presidente del Consiglio comunale di Colleferro.

l convegno ha visto due interventi chiave nel campo dell’innovazione nella medicina del lavoro. Il Professor

Andrea Magrini, Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università Tor Vergata

Roma, ha esplorato le nuove frontiere dell’AI nella Medicina del Lavoro, mentre il Professor Ivo Iavicoli

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha approfondito l’approccio Total Worker Health (TWH), illustrando

come l’integrazione tra sicurezza e benessere sociale stia ridefinendo gli standard della salute sul lavoro.

Durante l’evento, è stata presentata una scheda di autovalutazione che le aziende partecipanti utilizzeranno nei

prossimi mesi come strumento operativo per implementare i piani di prevenzione.

Un esempio concreto di collaborazione virtuosa è stato presentato attraverso la partnership tra Amazon e

Jungheinrich, azienda leader nella produzione di carrelli elevatori e sistemi di movimentazione, che ha illustrato

le innovative misure di sicurezza implementate sui propri mezzi operativi nel centro di distribuzione, in

particolare sui carrelli elevatori per le operazioni in quota.

“In Amazon, la sicurezza non è solo una priorità, è parte integrante del nostro DNA”, spiega Francesco Raveggi,

Responsabile della Sicurezza per Amazon in Europa. “Nel 2024 abbiamo investito, solamente in Italia, oltre 15

milioni di euro in progetti per la sicurezza, erogato più di 270.000 ore di formazione e formato circa 3.200

operatori specializzati. Ma la vera innovazione sta nel coinvolgimento attivo dei dipendenti e nella collaborazione

con partner e autorità locali, come dimostra questa iniziativa.”

La giornata si è conclusa con un tour del centro di distribuzione, durante il quale i partecipanti hanno potuto

osservare l’implementazione pratica delle misure di sicurezza discusse. Una seconda giornata di lavori, prevista

per l’autunno 2025, permetterà di verificare i progressi delle aziende partecipanti e definire ulteriori strategie di

miglioramento continuo.

Foto di repertorio